Sporting à procura de dar mais um passo rumo ao título

Já cheira a título de campeão nacional de futebol em Alvalade. O Sporting parte para mais uma jornada da I Liga com sete pontos de vantagem sobre o Benfica, segundo, e vai tentar no domingo, conquistar mais três pontos derrotando em casa o Vitória de Guimarães, colocando um pouco mais de pressão sobre os benfiquistas, que só jogam na segunda-feira, no Algarve, contra o Farense. Se os dois emblemas lisboetas vencerem os seus jogos manter-se-á a diferença pontual de sete pontos, mas ficando apenas por disputar 12.

Os vitorianos, contudo, estão também noutra luta: a do terceiro lugar, juntamente com o Sp. Braga e FC Porto que somam os mesmos pontos, enquanto os vimaranenses estão dois atrás. Os bracarenses serão os primeiros a entrar em acção, logo no sábado, recebendo o Vizela, enquanto os portistas deslocam-se ao terreno do Casa Pia no domingo.

Aqui encontra o calendário dos jogos e os horários televisivos dos jogos da I Liga e aqui a mesma informação para a II Liga.

No futebol internacional, em Inglaterra há meias-finais da Taça, mas nos outros mais importantes campeonatos europeus, destaque para Itália, onde na segunda-feira haverá um derby de Milão que coloca frente a frente o primeiro (Inter) com o segundo (Milan) da Serie A, ainda que estejam já separados por 14 pontos. Já em Espanha, no domingo, é dia do clássico eterno entre Real Madrid e Barcelona, também primeiro e segundo, mas separados apenas por oito pontos.

À margem do futebol, nota para o Grande Prémio da China, quinta prova do Mundial de Fórmula 1, competição que até ao momento tem sido dominada por Max Verstappen, que ganhou três das quatro corridas já disputadas.

No judo, disputa-se na Croácia o Campeonato da Europa que arranca na quinta-feira e prolonga-se até ao domingo seguinte, com a participação de vários atletas portugueses.

E na ginástica vale a pena acompanhar a Taça do Mundo, que vai durar até domingo, no Qatar, e onde Filipa Martins ainda vai marcar presença numa final (trave), sábado, depois de nesta sexta-feira ter ficado à beira do pódio nas paralelas assimétricas.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

Kelly Slater prepara o abandono do surf.

A conquista do título alemão de futebol pelo Bayer e o ponto final do "Neverkusen".

A análise de arbitragem aos lances mais polémicos da última jornada da I Liga feita por Pedro Henriques.

O Planisférico fala sobre a Taça do Chile que levou o troféu às ilhas.