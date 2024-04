Poderá o New Look escapar alguma vez ao patriarcado? Maria Grazia Chiuri responde

Dias antes de apresentar o desfile de Outono, no Museu de Brooklyn, para cerca de 900 convidados, nesta segunda-feira, a directora criativa da Dior, Maria Grazia Chiuri, estava sentada no sofá de um edifício de escritórios em Manhattan, vestida com uma camisola cinzenta, calças cargo verdes e sapatilhas Nike. Terminou um café e, quando lhe colocaram outro à frente, aceitou-o. “Está bem! Porque não?” Falou de ter perdido uma prova para fazer uma serenata à estrela pop Rosalia. Fala de como a filha, Rachele Regini, fica bem com as suas roupas antigas e de como ainda se sente com 18 anos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt