“Escutar é um acto político.” Celebrar Abril também é música

“Passa o Micro” foi um dia dedicado a debater e a pensar os caminhos que a música tem trilhado ao longo dos últimos anos. Desde a Revolução de Abril, o percurso comum tem sido marcado por conquistas - na forma como se faz e se mostra a música, na sua aprendizagem e na liberdade com que diferentes rumos se foram definindo. Para a conversa, o PÚBLICO e a Casa da Música chamaram, na quarta-feira, músicos, professores, agentes e produtores.

O desafio feito a Quim Albergaria (Paus, Bateu Matou) para “dar o tom” e fazer uma espécie de leitura do estado da arte foi, ele próprio, um exercício de liberdade sobre “o lugar de fala” que a música é e deve ser. A linguagem da música e o diálogo que proporciona “amplificam o que é individual e acessibilizam-no ao universal”, defendeu o músico. Para ele, isto "é fundamental para o exercício diário e sempre em construção da identidade de um povo”. A música que une, “clarifica ideias e as amplifica”. E se o propósito da própria conferência era procurar respostas, Quim Albergaria não hesita no que toca ao papel da música na democracia: “Quando é ouvida, a música obriga a ver.”

Orgulhosamente misturados

Antes de passar o micro, Quim Albergaria olhou para o passado para melhor perceber o presente. Há 50 anos, a natural conversa entre continentes era censurada e “a música só ia numa direcção”. Mas a nossa identidade cultural é “resultado da convergência e convivência de identidades” e o que acontece hoje é reflexo dessa identidade comum. “Orgulhosamente misturados”, mote do primeiro painel do dia, não foi senão uma afirmação da nova realidade que é, afinal, a original, a de sempre. Os músicos Dino D'Santiago, Pedro Coquenão (Batida), Marco Castro (Throes & The Shine) e Ana Lua Caiano são de gerações diferentes, mas é comum a forma como a música que criam acaba por ser “mais progressista do que o próprio país", como afirmou a moderadora da mesa, Inês Nadais, editora de Cultura do PÚBLICO. E tocaram-se também os tons da democracia actual. Será, como Pedro Coquenão lança, uma “dança infinita”?

Anna Costa Anna Costa Anna Costa Anna Costa Anna Costa Anna Costa Anna Costa Anna Costa Anna Costa Anna Costa Fotogaleria Anna Costa

A escolha dos convidados e dos temas foi um pretexto para celebrar Abril e também para perceber o impacto que a democracia teve na música e no contacto com outras realidades, como contextualizou o director artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco. As imensas revoluções às quais tem sido sujeito este sector, como a transformação e a aceleração contínua que o digital trouxe, foram outro dos pontos comuns aos diferentes painéis.

Ao início da tarde, o debate sobre a internacionalização da música portuguesa tocou a provocação lançada na abertura da conferência por David Pontes, director do jornal, sobre a falta de uma cultura pop mais exultante em Portugal, em contraponto ao que se passa na vizinha Espanha e ao estatuto que alcança a música feita por espanhóis. Fernando Ribeiro, dos Moonspell, Júlio Resende, pianista, João Barradas, acordeonista, Márcio Laranjeira, da produtora Lovers & Lollypops, e Marta Pereira da Costa, guitarrista, partilharam as suas experiências, percepções e angústias pela falta de apoio sustentado à internacionalização. Se os músicos até “fazem bem a sua parte”, Fernando Ribeiro aponta aos decisores e ao próprio público uma certa responsabilidade, para que “melhor entendam a profissão” e para que seja possível, genericamente, que os músicos se sintam apoiados no seu talento.

Encontrar um denominador comum

O último painel do dia procurou discutir o que é ser “um músico 360º” no tempo das redes sociais e do streaming. A discussão acabou por ser algo acesa entre o erudito e o alternativo, entre as redes sociais e o contacto real com os artistas. Vanessa Pires, responsável de uma empresa de gestão de artistas, Ianina Khmelik, violoncelista, PZ, músico, e João Bruno Soeiro, da Musiversal, foram os intervenientes de um painel em que se falou da “evolução” no sentido da aceleração que o digital trouxe e na necessidade de os músicos se adaptarem à nova realidade de autopromoção e de um certo multitasking. Antes houve um painel dedicado à educação musical, em que os diferentes intervenientes concordaram com o papel crucial da educação e com os sucessos conseguidos nos últimos anos, muito graças à emergência das escolas profissionais. Consenso entre Gabriela Canavilhas, professora e ex-ministra da Cultura, André Neves (Maze), músico, o maestro Pedro Neves e Nuno Alves, da Escola de Rock de Paredes de Coura.

Foto Anna Costa

O dia foi longo e rico na partilha de experiências e na vontade de encontrar um denominador comum às diferentes áreas musicais que se cruzaram na Casa da Música, mas que nem sempre dialogam. Raquel Castro, “facilitadora cultural”, que tomou o micro para a conclusão, reforçou a importância de encontrar esse ponto de convergência entre todos.

A manipulação e propaganda que "procura silenciar o outro” são aquilo que devemos combater. Os valores que prezamos, e que afinal não estão garantidos, são aquilo por que devemos combater. E para Raquel Castro é precisamente a cultura e a educação "que nos salvam desse lugar de silenciamento e de opressão”. Para isso, é essencial que se estimule o esforço nas escolas, dos decisores políticos e que se fale mais de forma transversal de todas as áreas. Foi com esperança que terminou, segura de que a música tem cumprido o seu papel na democracia. A música é “um fenómeno humano que implica um entendimento”, uma troca permanente - “uma conversa”, como Quim Albergaria referia no início do dia. “Escutar é um acto político”, disse Raquel Castro, e é nesse acto de escutar que se cria diálogo.

É possível rever a conferência “Passa o Micro” no Ao Vivo do PÚBLICO