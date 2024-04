Quatro primeiros da meia-maratona de Pequim desclassificados após polémica

Stringer / VIA REUTERS

He Jie tinha vencido a corrida, depois de três atletas africanos terem abandado deliberadamente o ritmo na parte final para permitirem o triunfo.

Os organizadores anularam nesta sexta-feira o primeiro lugar do atleta He Jie na meia-maratona de Pequim, depois de uma investigação ter confirmado que três outros corredores abrandaram o ritmo para o deixar ganhar a corrida. Os quatro corredores foram desclassificados e tiveram de devolver as medalhas e o dinheiro dos prémios.

Internautas chineses partilharam o vídeo dos momentos finais da corrida de domingo, por suspeitarem que a prova tinha sido manipulada, e as imagens mostram três corredores africanos a deixarem He, o melhor corredor de longa distância da China, passar à sua frente, pouco antes de chegarem à meta.

Os três atletas reduziram deliberadamente o ritmo, de acordo com a declaração de um comité criado para investigar a corrida. A comissão especial afirmou que quatro corredores tinham sido inicialmente contratados como marcadores de ritmo (lebres) por um patrocinador, mas que os principais organizadores da corrida não tinham conhecimento desse facto.

"Pedimos profunda e sincera desculpa ao mundo e a todos os sectores da sociedade por não termos descoberto e corrigido os erros a tempo nesta corrida", declarou o comité.

A Zhong'ao Lupao Sports Management Co, a principal organizadora, vai perder o direito de organizar a meia-maratona de Pequim como castigo.