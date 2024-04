Jaime Faria alcança resultado inédito no Challenger Tour

Depois de começar o ano fora do top 400 e conquistar quatro títulos da categoria future, entre Fevereiro e Março, Jaime Faria (255.º) continua a registar resultados inéditos na sua curta carreira. No ATP Oeiras Open 125, o tenista português venceu o lituano Vilius Gaubas (345.º) e assegurou a estreia em meias-finais de torneios do Challenger Tour e, ao mesmo tempo, deu mais um salto no ranking (para perto do 230.º), que o aproxima de um lugar no qualifying do Torneio de Roland-Garros, o seu objectivo mais imediato.

“Muito feliz por ter ganho e orgulhoso por ter encontrado soluções para desbloquear algumas dificuldades que estava a ter. As condições estavam mais pesadas hoje, forcei mais nos pontos finais para ele não se sentir tão confortável como até ali – ganhou três ou quatro jogos de serviço em branco”, afirmou Faria, após derrotar Gaubas, por 6-4, 7-6 (7/5).

No início da tarde de sábado, o número três português no ranking ATP vai tentar ultrapassar mais uma fasquia e qualificar-se para a final, tendo como adversário o quarto tenista mais cotado do torneio, o argentino Francisco Comesana (115.º) que procura a entrada, pela primeira vez, no top 100. Faria nunca tinha actuado no Jamor perante tantos adeptos e pediu para voltarem a apoiá-lo. “Hoje, o público foi bastante importante; o último ponto foi ganho pelo público e não por mim”, admitiu.

No WTA Oeiras Open 125, Francisca Jorge (190.ª) foi eliminada pela principal favorita, a norte-americana Bernarda Pera (82.ª), que derrotou a número um lusa, por 6-4, 6-1. A seguir, Matilde Jorge (556.ª) foi derrotada por outra candidata ao título, Clara Tauson (87.ª), que venceu por 6-1, 6-3. A dinamarquesa de 21 anos, que já tinha estado em destaque na semana anterior nos mesmos courts – ao vencer todos os cinco encontros de singulares que realizou ao serviço da Dinamarca na eliminatória da Billie Jean King Cup – vai discutir (10 horas) um lugar na final com Pera.

As irmãs Jorge viriam a redimir-se nos pares, variante em que já conquistaram 14 títulos no circuito profissional. Francisca e Matilde derrotaram as checas Miriam Kolodziejova e Anna Siskova, com um duplo 6-3 e vão encerrar a jornada de sábado, disputando a final com a segunda melhor dupla da prova, formada pela britânica Harriet Dart e a francesa Kristina Mladenovic — antiga número um mundial de pares e detentora de 28 títulos, incluindo seis do Grand Slam e dois WTA Finals.