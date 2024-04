Há 20 anos que os concertos Microvolumes celebram “o som sem regras”

Este não é um concerto vulgar. A cantora, única pessoa no palco (que mais não é do que o centro de uma salinha de dimensões modestas, notória pelo seu tecto relativamente baixo e também por estar cheia de cadeiras de infantário, ainda que o público desta apresentação seja sobretudo adulto), pediu para apagarem as luzes e está agora a girar em torno do seu próprio eixo. Enquanto o faz, de forma lenta, mas incessante, produz um som estranho, idêntico ao balir de uma cabra. Parece estar a sofrer um tratamento qualquer; é quase como se estivesse a ser emitido por uma criatura de outro planeta.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt