Para Pedro Penim, o coro é quem mais ordena

O concerto teatral Quis Saber Quem Sou questiona o lugar que tem hoje a banda sonora do pré e pós-revolução. Antes da digressão nacional, está no São Luiz, a partir de sábado.

Às 22h55 de 24 de Abril de 1974, na emissão do Rádio Clube Português, escutava-se a primeira senha que iria desencadear a revolução portuguesa destinada a colocar um fim a 48 anos da mais longa ditadura do século XX europeu. O sinal combinado recaíra sobre a insuspeita canção de amor E depois do adeus, com que Paulo de Carvalho tinha vencido nesse mesmo ano o Festival da Canção e cujo primeiro verso, “Quis saber quem sou”, parecia uma estranha tirada existencialista enxertada num tema sem demais vestígios de outros assuntos que não os do coração. Só que o tempo tudo muda – e os anos alteram os sentidos ou trazem de volta outros antigos.