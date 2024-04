O podcast O Abril de Sagal pretende dar uma visão diferente dos acontecimentos da Revolução de Abril de 1974, utilizando a mesma linha temporal mas cruzando palcos diferentes, colocando em contraste as ruas de Lisboa com a picada africana.

Este é um podcast de ficção em quatro episódios baseado na obra do escritor António Brito, autor de uma trilogia de livros que conta a história do personagem Sagal, combatente da Guerra Colonial. Os livros são inspirados na própria experiência de combate do autor, que serviu nos pára-quedistas.

Este é um podcast independente da rede PÚBLICO, com textos da autoria de António Brito e produção de André Sousa.