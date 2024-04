Viajar pela Europa sem pagar? Há mais de 35 mil passes disponíveis

São 35.500 bilhetes para jovens até aos 18 anos com curiosidade em conhecer a Europa, durante um mês. As inscrições estão abertas (e aceitam-se grupos).

A Comissão Europeia volta a disponibilizar 35.500 passes de interrail a quem está prestes a fazer 18 anos. Sozinho ou em grupo, tudo o que tens de fazer é responder a seis perguntas.

A iniciativa faz parte do programa de Erasmus e aceita candidaturas de jovens nascidos entre 1 de Julho de 2005 e 30 de Junho de 2006. A inscrição deve ser feita no site do DiscoverEU e são aceites inscrições de residentes dos 27 estados-membros, tal como de países parceiros do programa de Erasmus, como a Turquia, Sérvia, Noruega, Islândia, Liechtenstein e Macedónia do Norte.

O melhor é começares a relembrar as aulas de Geografia e conhecer algumas curiosidades sobre a União Europeia. No momento da inscrição, terás de responder a seis questões de escolha múltipla, todas de conhecimento geral sobre a União Europeia. Para além de uma boa pontuação no quizz, a Comissão Europeia tem um limite de vouchers por estado-membro, pelo que deves participar o mais rapidamente possível. As inscrições encerram a 30 de Abril.

Os seleccionados são conhecidos a partir de Junho e terão a oportunidade de viajar pela Europa durante um mês. Há também a oportunidade de fazer o interrail com um grupo de cinco amigos. Este detalhe deve ser indicado na altura da inscrição, tal como os planos para a viagem como o orçamento disponível, expectativas e dúvidas.

O passe geral tem um valor de 283 euros e suporta os custos de transporte, preferencialmente em comboios. O valor pode variar para participantes de áreas mais remotas e as opções mais sustentáveis são incentivadas. Para além disso, cada jovem terá direito ao Cartão Jovem Europeu, com a validade de um ano. Este cartão garante descontos em actividades culturais, alojamento e até refeições em países da União Europeia.

As agências nacionais do programa Erasmus+ oferecem auxílio aos jovens que pretendam preparar a sua aventura com mais cuidado, com sessões de preparação até três dias. Durante a viagem, é garantido apoio para pessoas com deficiência e problemas de saúde.

No final, cada viajante terá direito a um certificado de participação.

Texto editado por Renata Monteiro