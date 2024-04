Das memórias do Rock Rendez Vous até à "terrível turistificação" do Porto

"As imagens de um clube que gritou: "Rock!" é o título que Mário Lopes dá à sua peça sobre o livro Rock Rendez Vous - Uma História em Imagens.

"'De olhos fechados, surfámos a crista da onda: Londres?, Nova Iorque?, Amesterdão?, Berlim?, Lisboa? Sim, estávamos em Lisboa a dançar no Rock Rendez Vous'. Quem se imagina de olhos fechados, na noite em que chegara de Amesterdão com o marido, o histórico radialista António Sérgio, é Ana Cristina Ferrão, radialista, produtora, autora dedicada a preservar a memória da nossa história rock", escreve o jornalista.





(Fotografia de Peter Machado)

"Com coordenação de Luís Carlos Amaro, conta a história do clube, transporta-nos para a sua época, mostra-nos os músicos em palco e o público que lhe dava vida (sendo que, muitas vezes, os músicos eram também o público) em fotos assinadas por Rui Vasco, Fred Somsen, Céu Guarda, Álvaro Rosendo e os já falecidos Peter Machado, Pedro Lopes e José Faísca, contextualizadas em belíssimos textos assinados por Ana Cristina Ferrão e Pedro Félix. Editado pela Tinta-da-China, o livro chega esta quinta-feira às livrarias." Mas não só. Leia a história.

As irmãs Elsa, Liliana e Marisa, que gerem a Livraria Espaço, em Algés (fotografia de Nuno Ferreira Santos)

A Livraria e Papelaria Espaço, situada na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, número 51B, em Algés, tem uma longa história. A jornalista Teresa Serafim foi ouvi-la.

"Tudo aconteceu na cave da Livraria Espaço há uns bons anos, ainda nos tempos da ditadura – no mesmo espaço em que Elsa Cordeiro, agora com 60 anos, nos conta a história. Estava com a sua mãe, a dona do estabelecimento na altura, atrás do balcão e reparou num homem de fato e chapéu a levar uma pilha enorme de livros sem pagar. 'Agarrou neles e foi-se embora. Então perguntei à minha mãe: ‘Leva os livros e não paga?!’'", recorda.

A mãe nem lhe terá dito nada e estava com as mãos num pesado desenrolador de fita-cola, a tremer – não que estivesse com medo, mas estava com vontade de atirar o objecto àquele agente da PIDE/DGS. 'Era uma mulher brava', lembra. Teve de ser o pai, mais calmo, a encaminhar o censor para fora do estabelecimento, dizendo: 'Meu amigo, vamos, vamos.'" Continuar a ler.

Opinião

Memória breve das muitas memórias de Eugénio Lisboa, por Nuno Pacheco. Ler aqui.

Miguel Esteves Cardoso teve uma Uma ideia peregrina. E Luísa Semedo fala-nos de um poema de spoken word de Denice Froham.

Rogério Casanova anda à volta das diversas adaptações da famosa personagem de Patricia Highsmith.

Nas livrarias nesta semana

NÃO-FICÇÃO

O Fim da Vergonha- Como a direita radical se normalizou

Autoria: Vicente Valentim

Editora: Gradiva

168 págs; 13€

Nas livrarias a 16 de Abril

"Até à data, a análise mais cuidadosa da forma como os cidadãos e os políticos repensam o que é aceitável na política e como isso altera o comportamento político", na opinião de Daniel Ziblatt, professor de Ciência Política da Universidade de Harvard. Esta obra de Vicente Valentim, doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença, resulta da adaptação para português da obra The Normalization of the Radical Right, que será publicada em inglês pela Oxford University Press em Setembro.

Grande parte das pessoas que expressam actualmente o seu apoio à direita radical já tinha antecipadamente essas ideias em privado, mostra neste seu primeiro livro o cientista político na Universidade de Oxford. Não tinham era até agora à-vontade para o manifestarem em público por causa da pressão social. Ler entrevista com o autor.



NÃO-FICÇÃO

Deixemo-nos de Tretas – A ilusão da comida saudável

Autoria: Conceição Calhau

Editora: Contraponto

208 págs., 15,93€

Nas livrarias a 19 de Abril

COMPRAR

Conceição Calhau, professora de Bioquímica Nutricional do curso de Medicina, na Nova Medical School, em Lisboa, lança nesta sexta-feira um livro cujo título diz tudo, Deixemo-nos de Tretas – A ilusão da comida saudável, em que procura desmistificar muitas destas propostas e acredita que comer saudável é regressar à dieta mediterrânica. Quem nos diz isto é a jornalista Bárbara Wong que conversou com a autora para a Ímpar. Leia a entrevista.

O tema de capa é do jornalista Vasco Câmara que nos leva ao cinema português dos últimos 50 anos.

E ainda:

"Terrível turistificação" do Porto coloca cidade na linha da frente de um "colapso geral" - O escritor espanhol Carlos Taibo escreveu um ensaio sobre o Porto – olhando-o "a partir da Galiza". O autor gosta da cidade e das suas gentes, mas teme os "efeitos dramáticos" do turismo e o caminho do colapso. A jornalista Mariana Correia Pinto entrevistou-o.

"E se a América foi uma má ideia?" - Depois do Pulitzer, com Less, Andrew Sean Greer regressa com sátira americana a partir da sátira pessoal de um homem trágico-cómico. Arthur Less vive a crise de meia-idade no Sul profundo dos EUA: Less Perdeu-se. Leia a entrevista que lhe fez a jornalista Isabel Lucas.

(Andrew Sean Greer, fotografia de LEONARDO CENDAMO/GETTY IMAGES)

"Os EUA são hoje, tecnicamente, um país em pré-guerra civil" disse o escritor Stephen Marche, autor do livro A Próxima Guerra Civil — Notícias da América do Futuro, editado este mês em Portugal pela Zigurate, na entrevista que deu ao jornalista Alexandre Martins. Neste livro com cenários hipotéticos sobre uma guerra civil nos EUA, Stephen Marche defende que os problemas actuais existem desde a fundação do país e não desaparecem com uma troca de Presidentes. Leia na íntegra.

(A historiadora fotografada por AF PHOTOGRAPHY)

A "culpa" não é só dos millennials: "Não é a primeira vez na história que não queremos ter filhos" - Porque é que os mais jovens não querem ter filhos? Peggy Heffington acredita que devíamos estar a fazer uma pergunta diferente: porque é que criámos uma sociedade que tornou tão difícil ser mãe? A jornalista Inês Chaíça entrevistou a autora de Sem Filhos, agora editado em Portugal pela Vogais. Leia o texto.

Por fim, um excerto da reedição de Camões e Outros Contemporâneos. Uma edição revista e aumentada do premiado livro do professor emérito de Português no King’s College Helder Macedo chegou às livrarias esta terça-feira pela Presença e inclui um novo ensaio. Ler uma pré-publicação no Leituras.

No Encontro de Leituras de Março, leitores do PÚBLICO e da Quatro Cinco Um conversaram com a escritora brasileira Tati Bernardi. Podem ouvir no podcast do Encontro de Leituras.



Até para a semana.