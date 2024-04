Flávio Veloso, o guardião da torre

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos regressar a Ucanha, no concelho de Tarouca, para conhecer Flávio Veloso, um jovem que foi para Lamego tirar o curso profissional de Turismo quase por acaso, sem sonhar que um dia poderia ter a chave da torre de Ucanha e ser guia num dos mais importantes monumentos da aldeia onde nasceu.

Flávio tem 29 anos e trabalha na Torre Fortificada de Ucanha há quase sete. Flávio desmente os que dizem que não há nada nas aldeias que possa agradar a um jovem como ele.

O podcast está disponível na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e nas restantes plataformas.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.