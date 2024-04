Francisca Jorge avança também para os quartos-de-final

Um dia depois de estrear-se no WTA Oeiras Open 125, Francisca Jorge somou a segunda vitória que a leva aos quartos-de-final, onde a sua irmã já se encontrava. E tal como Matilde, na véspera, Francisca somou a melhor vitória da carreira em termos do ranking da adversária: venceu a mexicana Renata Zarazua (101.º), por 6-3, 7-5.

Nos “quartos”, “Kika” vai defrontar a tenista mais cotada do torneio, a norte-americana Bernarda Pera (82.ª). Seja qual for o resultado diante da ex-top 30 e vencedora de dois torneios do WTA Tour (Budapeste e Hamburgo), Francisca Jorge já garantiu que irá melhorar o 190.º lugar que ocupa no ranking mundial.

No ATP Oeiras Open 125, a representação portuguesa estará a cargo de Jaime Faria (255.º), depois de Gastão Elias (398.º) ter sido afastado pelo italiano vindo do qualifying, Samuel Vincent Ruggeri (272.º), por 6-2, 6-3.

No ATP 250 de Bucareste, Nuno Borges (55.º) também cedeu na segunda ronda, diante do francês Corentin Moutet (92.º), ao fim de duas horas e 37 minutos: 6-2, 6-7 (3/7), 6-2.