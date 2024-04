Grupo do Correio da Manhã aguarda luz verde da ERC para novo canal de televisão

O Grupo Medialivre, que detém o Correio da Manhã (CM), CMTV e Sábado, deu entrada na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) de um pedido de licença para o exercício de actividade de um novo canal de televisão a operar na TV por cabo.

Sendo a CMTV um canal que se divide entre a informação e o entretenimento, o novo canal do grupo será exclusivamente dedicado à informação, entrando assim em competição directa com CNN, SIC Notícias e RTP3.

O grupo de comunicação também fez um pedido de registo para um novo canal de televisão no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

A ser aprovado, o que deverá acontecer no início de Maio, o canal deverá ocupar a nona posição na rede cabo da Nos e Vodafone, uma à frente da CMTV e actualmente preenchida pela SportTV. Já na Meo esta posição é actualmente ocupada pela SIC Mulher.

Na informação enviada ao INPI, os responsáveis do grupo Medialivre revelavam um logótipo com o nome Canal9. Segundo disse ao PÚBLICO Carlos Rodrigues, director-geral editorial do CM e da CMTV, esse nome é apenas indicativo.

“A haver um novo canal de televisão do grupo Medialivre, não se chamará Canal9”, garantiu, não dando, para já, mais informação sobre o novo projecto.

A Medialivre, segundo noticiou o CM recentemente, inaugurou um estúdio de televisão com um espaço de 200 metros quadrados e que permite a criação e utilização de vários sets em simultâneo, com câmaras robotizadas.

O social-democrata Marques Mendes revelou no passado domingo, no seu espaço de comentário na SIC, que o ex-primeiro-ministro António Costa iria ser comentador do novo canal do grupo de comunicação social.

Já nesta terça-feira, o Observador noticiou que o cardeal Américo Aguiar, bispo de Setúbal e que coordenou a organização da Jornada Mundial da Juventude de 2023, vai ser um dos novos comentadores do novo canal de televisão da Medialivre, que também detém o jornal desportivo Record. Américo Aguiar confirmou ter recebido o convite.