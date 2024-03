Medialivre, dona do Correio da Manhã, compra rádios Festival e SBSR

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) aprovou a venda das rádios Festival e SBSR — ambas detidas, até então, pela Música no Coração, de Luís Montez — à Medialivre, após um pedido realizado pela Sociedade Franco Portuguesa de Comunicação, a 19 de Fevereiro último.

Na deliberação publicada pela ERC nove dias depois, a 28 de Fevereiro, é sublinhado que esta transmissão de propriedades para a Medialivre irá “garantir a continuação do exercício da actividade de rádio, agora com um novo accionista com know how, prestígio, recursos financeiros e humanos, bem como ampla experiência na área da comunicação social, que, reconhecendo o potencial, demonstrou interesse e assumiu o compromisso de o transformar numa referência nacional".

As rádios Festival do Norte (94,8 MHz no Porto) e SBSR (90,4 MHz em Lisboa) passam agora a integrar a Medialivre, após o pedido “para transmissão da totalidade do capital social”, publicado na deliberação da ERC.

Além de deter o jornal Correio da Manhã, a Medialivre é proprietária da estação de televisão CMTV, dos jornais Record e Jornal de Negócios e da revista Sábado.

Texto editado por Ana Maria Henriques