Catarina Martins: “A UE pode ter outro tipo de cooperação e de defesa para lá da NATO”

No segundo episódio especial em período de eleições europeias, falamos com a cabeça de lista do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. A ascensão da extrema-direita, o modelo económico europeu e a defesa da Europa são alguns dos temas em destaque.

O Eurotopia é um podcast da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.