Patrícia Dantas, a falta de noção de quem convida e a de quem aceita

Miranda Sarmento, novo ministro das Finanças, nomeou para adjunta uma ex-deputada do PSD, Patrícia Dantas. A nova adjunta iniciou funções na segunda-feira, mas, ontem, o Correio da Manhã avançou que Patrícia Dantas é arguida num processo judicial por fraude na obtenção de fundos europeus. Em reação à notícia, Patrícia Dantas já fez saber que não assumirá as novas funções para as quais foi contratada, mas destacou o facto de ainda não ter sido proferida qualquer decisão judicial no referido processo.

