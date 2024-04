Os dados são contundentes. As mulheres e as meninas em situações de pobreza, pertencentes a grupos minoritários, étnico-raciais ou em contextos de conflito, têm maior probabilidade de morrer por falta de cuidados de saúde atempados.

A causa? A desigualdade. As diferenças de poder e de oportunidades relacionadas com género, situação económica, etnia, orientação sexual e deficiência são barreiras que limitam drasticamente as escolhas.

O progresso não foi suficientemente rápido, nem chegou a todas as pessoas. Um futuro melhor exige maior compromisso com quem ficou mais para trás:

“Vidas entrelaçadas, fios de esperança: acabar com as desigualdades na saúde e nos direitos sexuais e reprodutivos”, relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, hoje apresentado mundialmente, assinala os 30 anos da Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento, onde governos de 179 países acordaram que a saúde e os direitos reprodutivos são pedras fundamentais para a realização dos Direitos Humanos, reduzindo a pobreza.

As mulheres de ascendência africana são mais vulneráveis aos maus tratos obstétricos e a impactos negativos na saúde materna. Como a sua morte.

As normas que perpetuam a desigualdade de género continuam incorporadas nas infraestruturas de saúde, como o desinvestimento persistente em equipas de obstetrícia, maioritariamente femininas.

As mulheres e as raparigas com deficiência enfrentam até dez vezes mais violência baseada no género, e têm menos acesso à informação e a cuidados sexuais e reprodutivos.

As pessoas LGBTQIA+ sofrem todos os dias discriminação, estigma e violência.

Num mundo de enorme riqueza e com soluções comprovadas, esta disparidade revela uma falta gigante de vontade de fazer o correto. As ideias e os recursos precisam de ter em conta as pessoas que há demasiado tempo são negligenciadas por políticas públicas que as esquecem.

O ano passado, numa missão que fiz a Timor Leste enquanto embaixadora de Boa Vontade, conseguimos o contributo de 100.000 € da Cooperação Portuguesa para que o UNFPA apoie centros de cuidados básicos de emergência obstétrica e neonatal espalhados pelo país. Um pequeno passo que salvará muitas vidas.

Para abordar causas fundamentais das desigualdades, os sistemas de saúde devem fornecer serviços que tratem e capacitem as pessoas, que respondam à sua diversidade e respeitem a sua autonomia corporal. As desigualdades sistémicas e interseccionais têm de ser resolvidas: económica, social e politicamente.

O Parlamento Europeu aprovou, há dias, a inclusão do direito das mulheres ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, agora a exigência e vigilância são mais elevadas.

Hoje, com os ventos rançosos que se fazem sentir, é importante escrever vezes sem conta: em Portugal, desde 2007, a legislação (eu estava “lá” e por me ter manifestado publicamente recebi muitas cartas de ódio) permitiu reduzir a zero as mortes maternas associadas ao aborto. E o número de interrupções voluntárias da gravidez por decisão das mulheres tem também diminuído, ao contrário do que é frequentemente apresentado por iniciativas deliberadas de contrainformação.

Em Portugal, graças ao SNS, estamos longe da realidade de há 50 anos (73,4 mortes de mulheres por cada cem mil nascimentos). Os dados de 2021 dizem-nos que não podemos desistir (8,8 mortes de mulheres por cada cem mil nascimentos).

Também as infeções sexualmente transmissíveis como gonorreia, clamídia e sífilis dispararam cá e na Europa, sobretudo nos jovens entre os 20 e os 24 anos.

São alguns dos chamados desafios mundiais, mas que são sempre mais desafiantes para quem é mais esquecido, violentado e silenciado: mulheres de todas as idades e origens.

Se queremos cumprir as metas da Agenda 2030, temos de sustentar os compromissos com fundos suficientes, sistemas e programas adequados à escala das pessoas e das suas realidades.

Sociedades pacíficas, resilientes e justas dependem de pessoas saudáveis, com poder de decisão e empoderadas.

Não me parece que haja desculpa para não fazermos o que já sabemos que coloca todas as pessoas num patamar de igualdade que lhes permita viver em pleno o seu potencial.