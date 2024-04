Descida do IRC vale sete vezes a do IRS?

O problema das contas sobre o IRS é um tiro no pé na credibilidade da AD, do ministro das Finanças e na própria coesão do Governo.

O Governo foi chamado, e bem, a dar explicações na Assembleia da República sobre a polémica descida de IRS que era para valer 1500 milhões de euros e que afinal se ficará pelos 200 milhões, porque o seu efeito soma àquilo que António Costa já aprovara no Orçamento que está em vigor este ano. O país estupefacto tomou consciência de que as contas certas da AD são contas com manha e que o recém-empossado primeiro-ministro também vai imitar Cavaco na gestão do silêncio.