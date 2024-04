Tenistas portugueses com os melhores resultados da carreira

Com 26 vitórias em 31 encontros disputados, Jaime Faria continua a realizar um início de época fantástico e mantém vivo o seu objectivo mais imediato; a entrada no qualifying do Torneio de Roland-Garros. Para já, o tenista português que figura no 255.º lugar do ranking, qualificou-se para os quartos-de-final do Oeiras Open 125, ao vencer Chun-Hsin Tseng (250.º), por 6-2, 6-3 em 83 minutos.

Tal como na ronda inicial deste torneio do ATP Challenger Tour, Faria voltou a apoiar-se no serviço (71% de eficácia no primeiro serviço, 65% no segundo) e anulou os quatro break-points que enfrentou. O tenista português de 20 anos está pela primeira vez nesta fase de um challenger desta categoria, onde vai encontrar o lituano Vilius Gaubas (345.º).

No WTA 125 Oeiras Ladies Open, que também decorre nos courts do Jamor, Matilde Jorge (551.ª) derrotou pela primeira vez uma adversária do top 100, a britânica Harriet Dart (88.ª), e ao qualificar-se para os quartos-de-final, garantiu a entrada no top 500 do ranking WTA – um feito só repetido por outras 12 tenistas portuguesas. A portuguesa de 20 anos ganhou com os parciais de 6-3, 6-1, e vai agora defrontar a dinamarquesa Clara Tauson (87.ª) – já foi 33.ª e tem dois títulos WTA no currículo.

Antes, a irmã e número um portuguesa, Francisca Jorge (190.ª), estreou-se na prova derrotando a russa Anastasia Zakharova (153.ª), com os parciais de 3-6, 6-1 e 6-4.

No ATP 500 de Barcelona, Rafael Nadal abreviou o regresso ao circuito profissional, ao ser eliminado pelo australiano Alex de Minaur (11.º), por 7-5, 6-1. Em 17 participações no torneio catalão, Nadal só tinha sido eliminado tão cedo na sua estreia aqui, em 2003. O tenista de 37 anos esteve a um ponto de comandar o set inicial por 5-3, mas, na segunda partida, acusou o desgaste físico e cedeu ao fim de uma hora e 52 minutos.