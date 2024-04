Dos anos setenta

Voltar aos anos setenta

como se fosse possível

essa melodia lenta

transpor às cegas o nível

da realidade obtusa

do dia morno que passa

e escutar a semifusa

dessa década tão baça

que em ti se prolonga hoje

à medida de ninguém

febre que agora te foge

primavera que não vem

Ano de setenta e dois

o teu irmão a morrer

breve despiste e depois

cada dia outro dever

outra missão a cumprir

em secretos rituais

a vida inteira em devir

menos por menos dá mais

Ano de setenta e quatro

com revolução em abril

e todo um novo teatro

no teu drama juvenil

em anos adolescentes

soturnos introvertidos

Já não sabes o que sentes

fantasma de tempos idos

sombra a passar num só flash

filme que já não existe

por onde quer que hoje vás

tens razões para ser triste

Anos setenta talvez

à espera do infinito

silhuetas que mal vês

agitadas em conflito

Tudo era esquerda ou direita

em conspirações de bares

e na noite mais suspeita

movimentos militares

Copos fumos atmosferas

o Botequim o Procópio

e tu sem saber quem eras

coração-caleidoscópio

Socialistas comunistas

PPD e CDS

deputados nomes listas

e mais partidos que houvesse

Cunhal Soares Sá Carneiro

inesperada companhia

era teu aquele cheiro

de um país que ali nascia

Primeiros dias do mundo

a acontecerem em ti

e essa memória sem fundo

a iludir-te hoje aqui

Ano de setenta e sete

dizer adeus a teu pai

tudo o que a vida promete

mas de súbito se esvai

Fotografias cinzentas

golas altas bandas largas

entre as imagens que inventas

certas dívidas não pagas

Helmut Schmidt Giscard d’Éstaing

ou Kissinger e Brejnev

a preto e branco em écran

de harmonia semibreve

na exausta guerra fria

em que tudo se explicava

e o planeta se movia

numa corrente de lava

Anos setenta obscenos

primeiras pornografias

menos por mais dava menos

cassetes que descobrias

e alimentavam isso

a que chamavas o sexo

coisa mágica feitiço

espelho côncavo ou convexo

Anos setenta no fim

de uma infância que te amava

memória em forma de assim

cadência que nada trava

Cinquenta anos depois

tudo é tempo tudo é nada

sonho só do que não foi

longe dessa madrugada

como se o mar engolisse

os recados do destino

e fosse agora tolice

repassar a pente fino

os vãos sinais desses anos

entretidos à procura

dos sintomas mais insanos

humanos ou trans-humanos

ou a última loucura

que é ficares assim absorto

nessa miragem impura

a olhar para o vazio

talvez vivo talvez morto

com uma cidade a teus pés

Ainda saberás quem és?

E esse rio que vês no Porto

ainda é o mesmo rio?

Fernando Pinto do Amaral (Lisboa, 1960) é escritor e professor da Faculdade de Letras de Lisboa. Frequentou o curso de Medicina, mas veio a licenciar-se em Letras, completando o mestrado e o doutoramento em Literatura Portuguesa. Publicou cerca de 20 livros e recebeu diversos prémios, entre os quais o Prémio Goya, em Espanha (2008). Foi entre 2009 e 2017 comissário do Plano Nacional de Leitura. O seu livro mais recente é Última Vida (Dom Quixote, 2023).