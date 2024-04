Quinta na TV: o artistocrata, o comediante, Ramalho Eanes e justiça artificial

Atenção à revisão d’A Lição e às estreias de Conan O’Brien Must Go e A Gentleman in Moscow.

CINEMA

Kill Bill - A Vingança: Vol. 1

Cinemundo, 22h30

Uma Thurman veste a pele (e o macacão amarelo) da mulher sedenta de fazer justiça e servir vingança sangrenta, como protagonista do épico em dois volumes de Quentin Tarantino. O segundo é emitido daqui a uma semana, à mesma hora.

Shot Caller - Sobreviver a Todo o Custo

AMC, 00h23

Jacob tinha tudo: uma família adorável, uma boa casa e uma carreira de sucesso como corretor na bolsa. Mas tudo muda quando se envolve num acidente de viação fatal, é acusado de homicídio involuntário e vai parar a uma prisão de segurança máxima. É o início de uma metamorfose violenta que o vai converter num recluso agressivo e temido. E nem a saída do cárcere vai pôr fim ao pesadelo. Protagonizado por Nikolaj Coster-Waldau, o filme é escrito e dirigido por Ric Roman Waugh.

SÉRIES

A Gentleman in Moscow

SkyShowtime, streaming

Ewan McGregor dá vida e bigode ao conde Alexander Rostov, um aristocrata apanhado na Revolução de Outubro de 1917, mas poupado pelos bolcheviques. Só não pode sair do quarto no sótão de um luxuoso hotel. Nesse caso, será executado. No elenco entram também as actrizes Mary Elizabeth Winstead, que é casada com McGregor, e a portuguesa Inês Pires Tavares.

Criada por Ben Vanstone, a minissérie é uma adaptação do romance de Amor Towles. Desenrola-se em oito episódios: três a estrear hoje e os restantes em débito semanal.

A Lição

RTP2, 2h03

Oportunidade para (re)ver a série israelita, premiada no festival Canneseries 2022, cujo enredo vai da ideologia na sala de aula até ao cancelamento via redes sociais, passando pelo racismo, pelo choque de gerações e pelo poder (inspirador ou destrutivo) da eloquência.

Baseia-se na história real de uma discórdia que deflagrou numa escola, entre um professor de educação cívica e uma estudante, e rapidamente se propagou à comunidade, aos meios de comunicação e à arena política do país, para além de ter mudado para sempre as vidas dos protagonistas. A Lição é dada em seis episódios, de segunda a sexta.

INFORMAÇÃO

António Ramalho Eanes - Palavra Que Conta

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira entrevista o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes. Do alto da experiência e do espírito observador dos seus 89 anos, e ao embalo do cinquentenário da Revolução dos Cravos, partilha a sua opinião sobre temas como o cenário político em Portugal, o estado das Forças Armadas ou a guerra que assombra a Europa, sem deixar de sublinhar a importância do 25 de Novembro de 1975 para a democracia portuguesa.

A este propósito, vale a pena assistir ao episódio Ramalho Eanes saiu à rua, da série documental No Dia Em Que… (às 11h13, na RTP2).

DOCUMENTÁRIOS

Justiça Artificial: Justiça na Era do Colonialismo Digital

RTP2, 23h04

Simón Casal realiza este ensaio sobre a integração da inteligência artificial no sistema judicial. Nalguns países, o uso de algoritmos nesta área já é uma realidade. É uma revolução digital em curso. Por um lado, ambiciona livrar a justiça do viés humano e de influências externas, para garantir a independência e a imparcialidade. Por outro, terá a capacidade de escapar aos preconceitos e ideologias da massa de informação que a sustenta? E, no limite, será ético e desejável entregar a aplicação do espírito da lei a juízes artificiais?

Conan O'Brien Must Go

HBO Max, streaming

Estreia. Do podcast Conan O’Brien Needs a Fan, o humorista norte-americano salta para esta versão televisiva em que vai ao encontro de fãs de todo o mundo, para os surpreender e também para conhecer os sítios onde vivem. É um misto de comédia, conversa e documentário de viagens, com passagem por países como Noruega, Tailândia, Argentina ou Irlanda.

DESPORTO

Futebol: Marselha x Benfica

SIC, 19h50

Directo. Depois de terem triunfado sobre o Marselha por 2-1 na Luz, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, os “encarnados” deslocam-se à casa do clube francês para a segunda ronda. O árbitro grego Felix Zwayer dirige a partida.