Que pueril, toda a conversa do A E I O U, do “alfabeto do amor”, arremedo simplório, mas levado muito a sério, de uma pretensão “filosófica” ou “poética” que este filme muito palavroso procura, mas nunca alcança, ou então alcança, mas sempre neste patamar de primarismo “a e i o u”, as vogais todas e consoantes nenhumas.

