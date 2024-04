Citações e ironias

A propósito da discussão do Programa do Governo, vi coisas muito curiosas. Vi o partido que boicotou Saramago a citar Saramago. Vi o partido que nos quer trazer de volta a mocidade portuguesa e as mulheres para a cozinha a citar Camões (e cesse tudo que a antiga musa canta).

Agora cito eu sem ironia António Aleixo. "P'ra mentira ser segura/ E atingir profundidade/ Tem que trazer à mistura/ Qualquer coisa de verdade." Agora citando a minha avó: galinha gorda por pouco dinheiro ou é choca ou foi roubada. Eu até baseado no que me ensinou minha avó não comprei esta galinha, mas muitos compraram, agora aguentem-se.

Quintino Silva, Paredes de Coura

A arte de criar casos

Durante a campanha eleitoral, a AD prometeu reduzir a carga fiscal do IRS em 1,5 mil milhões de euros, em comparação com a de 2023, como tinha sido sua proposta, chumbada pelo PS, na discussão do Orçamento. Certo? Este valor inclui a redução então aprovada no Orçamento do Estado apresentado pelo PS, o que é agora “interpretado” pela oposição e pelos sequiosos media como um embuste, deslealdade e ocultação da parte da AD. Mas então onde estiveram os partidos da oposição durante a campanha eleitoral que não questionaram sobre a “enorme” redução supostamente proposta, exigindo uma clarificação, nem denunciaram tal “embuste”?

Assim se está criando mais um “caso” que ocupa longas horas de debates e que visa o desgaste de todos. Francamente, estamos fartos destes “casos e casinhos”, reais ou artificiais; o que queremos é que o Governo governe, que cumpra o que prometeu e que proporcione melhores condições de vida, de saúde, justiça e habitação. Vamos ao que interessa e deixem-se de enredos inúteis.

Isabel Ribeiro, Lisboa

IRS: os "embusteiros" e os "distraídos"

O PSD e o Governo foram embusteiros, isso foram, mas então não houve ninguém – talvez bastasse um estagiário – que tivesse dado pelo engano doloso sobre o "choque fiscal" que, artificiosamente, "pariu um rato"? Os dois primeiros anunciaram o "choque fiscal" no período eleitoral e na bancada do Governo, e somente numa entrevista à RTP é que um jornalista "destapou" o embuste, numa pergunta ao ministro da Finanças. Antes, nem jornalistas, nem PS, nem deputados da AR deram por nada! Afinal, as "contas" reportavam a 2023, o PS nem de si próprio "cuidou", no período eleitoral e na véspera do "escândalo", quando o deputado Bernardo Blanc, da Iniciativa Liberal, denunciou a "tramóia" numa pergunta a Miranda Sarmento. Desatentos estavam também todos os outros deputados que "assobiaram para o lado" no hemiciclo. E, já agora, todos nós – mais os que votaram AD – que comeram "gato por lebre". E os jornalistas que me desculpem, mas não ficaram bem na "fotografia". Uma vergonha para todos (todos, todos) nós!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Ainda os 1500 milhões

Muitos remoques caem sobre o actual Governo da República por ter prometido aquilo que, afinal, tinha sido oferecido pelo Governo anterior. O espantoso choque fiscal anunciado por Montenegro na campanha eleitoral era, afinal, uma duvidosa habilidade retórica. Este canto de sereia terá levado muitos eleitores a depositar a cruz do seu voto na aliança de direita, permitindo-lhe desse modo a ligeira vantagem que lhe conferiu a vitória nas urnas.



Ai Jesus, que Montenegro mentiu! Que desfaçatez, Montenegro enganou, ludibriou, foi habilidoso, quase maquiavélico...; da esquerda à direita parlamentar todos apupam o primeiro-ministro. Como de costume, o eleitor, o zé, o grande povo português, é poupado à reprimenda.

Quem orienta o voto tendo por base promessas meramente económicas recebe de troco, exactamente, aquilo que merece. Quem acredita que "tempo é dinheiro" e sabe que "não há almoços grátis", quem não é de direita nem de esquerda, é pragmático ao ponto de actuar sem conhecer, quem, enfim, anda neste mundo por interesse não tem grande moral para se queixar quando as coisas não correspondem ao seu sonho dourado.



Rui Silvares, Cova da Piedade



A condecoração do general Spínola

O general Spínola foi considerado, por muitos, um dos oficiais mais respeitados da Guerra Colonial. A par de Alpoim Calvão, Jaime Neves e outros, que foram lendas militares. Depois da conquista da Pedra Verde em Angola, que acalmou os colonos, foi para a Guiné, na altura quase perdida para as FAP. Adepto da independência das colónias, privilegiou a política, afastando a derrota militar. Portugal e o Futuro foi um livro seu que abalou o regime de Caetano e escancarou as portas para o 25 de Abril. A tomada do poder pelos políticos que regressaram fez reverter os seus ideais; nunca aceitou que os colonos de séculos fossem "empacotados" e despachados, sem nada, para a metrópole. Acabou detestado pelos que o endeusaram.

Duarte Dias da Silva, Foz do Arelho