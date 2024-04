Free Colours

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Vinham longe os meus problemas com a Solange,

via eu em '70

os imponentes Plymouth Superbird

energeticamente pintados de Vitamina C Orange.

Vinha bem longe a micocas tecnologia Nano,

acelerava eu em Mustangues tecnologia Nando.

Vi Corvettes pintados de Plum Crazy

na lazy light das longas rectas.

Metas?! nada disso.

... lazy light das longas rectas.

Em Cheves Camaros Yellow Midas

levei as Mary's Lou's às modas.

Anos mais tarde

estampei-me um par de vezes em Lancias Betas.

Tratava-se de um carro perigoso,

sujeito aos ventos laterais.

Aprendi algumas lições, levei algumas injecções.

Hoje estou mais velho e mais sossegado.

...Vi Corvettes Plum Crazy

na lazy light das longas rectas ...

Metas?

lazy light … … free…

Daniel Maia-Pinto Rodrigues nasceu no Porto, em 1960. Publicou, até à data, vinte e dois livros (poesia, novela e romance). Está representado em mais de quarenta antologias poéticas, a maioria das quais editadas pelas principais editoras portuguesas. Ao livro A Próxima Cor foi atribuído o 1.º Prémio Nacional Foz-Côa-Cultural e a Menção Honrosa/Novos Valores da Cultura, pelo Ministério da Educação e Cultura, segundo parecer do Júri constituído por Fiama Hasse Pais Brandão, Vasco Graça Moura e José Fernando Tavares. O seu livro Dióspiro – Poesia Reunida (1977-2007) foi considerado, pela Universidade do Minho, o melhor livro de poesia editado em Portugal no ano de 2007. Turquesa, Poesia Reunida – 1977/2017, com prefácio de Rui Lage, editado em 2020 pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, foi recomendado para integrar o Plano Nacional de Leitura 2027. O seu livro mais recente, Amo Sobretudo Às Vezes, foi publicado pela Officium Lectiones, com selecção e organização de José Rui Teixeira, em Fevereiro de 2024.