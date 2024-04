Margareth Menezes, Ana Frango Elétrico, Eliades Ochoa e Ferro Gaita no FMM Sines

Já há programa para a 24.ª edição do Festival Músicas do Mundo (FMM), que acontecerá de 20 a 27 de Julho em Porto Covo e Sines. A cantora baiana Margareth Menezes, actual ministra da Cultura do Brasil, Ana Frango Elétrico, jovem carioca cujo trabalho tem sido recebido de forma entusiástica pela crítica, Eliades Ochoa, guitarrista cubano conhecido pelo seu envolvimento no colectivo Buena Vista Social Club, e Gyedu-Blay Ambolley, figura reconhecida do highlife, são algumas das confirmações, a que se juntam Prétu, Salvador Sobral, Mayra Andrade e os Ferro Gaita. Ao todo, serão 43 concertos, de artistas ou projectos provenientes de 27 países, da Argélia ao Vietname.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt