Professores vão ter mais dois dias para se candidatarem ao concurso

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) acedeu ao pedido feito pelos sindicatos e prolongou o prazo de candidaturas aos concursos interno e externo de docentes por mais 48 horas. Os professores terão, assim, até à próxima quinta-feira, 18 de Abril, às 18h, para apresentarem a sua candidatura.

Devido aos "diversos problemas técnicos" com que os professores se têm deparado na plataforma onde se candidatam aos concursos de docentes, a Federação Nacional da Educação (FNE) e a Federação Nacional dos Professores (Fenprof)​ escreveram esta segunda-feira à tutela para que alargasse o prazo para esse procedimento, uma vez que terminava já nesta terça-feira.

Em comunicado, o MECI confirmou "um elevado acesso à plataforma da Direcção-Geral da Administração Escolar". "Num quadro em que este ano são aplicadas novas regras para os concursos de colocação de professores, o Ministério da Educação tem como prioridade assegurar a tranquilidade no arranque do próximo ano lectivo", frisou o ministério liderado por Fernando Alexandre.

No ofício enviado à tutela, a Fenprof pedia que o prazo fosse estendido, pelo menos, até 19 de Abril, "sob pena de poderem ser excluídos do concurso milhares de docentes que pretendem concorrer, alguns dos quais poderão estar legalmente obrigados a tal, para mais num momento em que se vive um problema de falta de professores".

Por sua vez, a FNE dava nota de que, desde domingo, os professores têm registado problemas técnicos ao tentarem candidatar-se aos concursos para educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário. Têm encontrado mensagens como "Esta página não está a funcionar", "Ocorreu um erro na aplicação", "Erro na aplicação" ou "Software caused connection abort", reveladoras de falhas da plataforma.

"São várias as mensagens que revelam as falhas da plataforma, gerando ansiedade e insegurança entre os docentes, uma vez que o prazo para candidaturas termina pelas 18h (hora de Portugal continental) do dia 16 de Abril", nota esta plataforma sindical com comunicado.

"A informação precisa é crucial para que os candidatos realizem a sua candidatura, reflectindo-se no elevado número de docentes que todos os dias se dirigem aos sindicatos membros da FNE, solicitando apoio e informação", alerta ainda no ofício enviado ao MECI.

Os professores fazem a sua candidatura através do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos na Educação (SIRGHE) da Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE). Este ano, o prazo para apresentação iniciou-se a 10 de Abril e terminaria nesta terça-feira, dia 16, às 18h. Agora, os professores terão mais 48 horas para o fazer.

No final de Março, ainda antes da entrada em funções do novo Governo, foi publicada a portaria que define as vagas, prevendo a abertura de 20.853 lugares em quadros de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. E mais 7077 vagas para quadros de zona pedagógica (QZP), que se destinarão aos docentes que reúnam os requisitos para se vincularem por via da chamada “norma-travão” e da “vinculação dinâmica”. No ano passado, ficaram vinculados cerca de 8000 nestas condições.

Notícia actualizada às 18h23: Acrescenta comunicado do MECI, que dá nota do alargamento do prazo do concurso dos professores