Doente com leucemia crónica acusa Hospital Lusíadas de “ignorar” doença durante vários anos

Uma leucemia linfática crónica detectada em 2021 por “mero acaso”. É assim que Miguel Pinto, um jornalista de 59 anos, descreve a “surpresa” que sentiu quando foi fazer análises a outro hospital que não “o do costume”. Quando completou 50 anos, e por ter familiares com problemas cardíacos e historial de colesterol, decidiu que devia começar a fazer um check-up anual. Recorreu na altura ao hospital Lusíadas do Porto e o médico que o acompanhava foi-lhe prescrevendo análises ao sangue, exames cardíacos, colonoscopias, entre outros exames. Depois de quase uma década a ser seguido neste hospital privado, o que Miguel não esperava era “dar de caras” com uma doença que alega ter sido “ignorada durante anos”.

