Na última crónica, critiquei o executivo por ter feito campanha com uma promessa de aumento no salário mínimo nacional (SMN), que agora, no Programa do Governo, passou a mero objetivo. Critiquei a falta de clareza e a utilização de um engodo, que afinal não vincula ninguém e que enganou os eleitores.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt