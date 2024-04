Partidos querem ver promessas eleitorais no plano de estabilidade e IL força votação

Partidos da oposição criticam Luís Montenegro por não ter incluído no programa que vai enviar a Bruxelas o cenário macroeconómico com que a AD foi a votos. IL vai recomendar que seja corrigido.

À direita e à esquerda, o Programa de Estabilidade entregue nesta segunda-feira na Assembleia da República motiva críticas, que vão do "irrelevante" à "falta de transparência", passando pela "falta de ambição" e fuga "à calendarização e às contas". Em suma porque se trata de uma replicação do programa elaborado pelo PS sem que o novo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, incluísse no documento o cenário macroeconómico com que a AD se apresentou às legislativas de Março. Apenas o CDS-PP elogiou o facto de o Governo ter mostrado "respeito" pela lei de enquadramento orçamental e pelo Parlamento ao entregar um documento quando, afinal, diz o partido, não estava obrigado a fazê-lo. Três partidos anunciaram a apresentação de projectos de resolução e o da IL recomenda a inclusão do cenário macroeconómico da Aliança Democrática.