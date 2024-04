Montenegro sobre polémica do IRS: “Governo focado em cumprir a palavra”

Ao lado do homólogo espanhol, o primeiro-ministro português falou sobre a polémica em torno da descida do IRS para vincar que executivo quer “cumprir aquilo a que se propôs na campanha eleitoral”.

Luís Montenegro falou esta segunda-feira sobre o corte no IRS anunciado pelo Governo, e que tem merecido duras críticas da oposição por a mensagem do executivo ter sido passada de forma a gerar interpretações distintas, para assegurar que o executivo da Aliança Democrática está “focado em cumprir a palavra”.

Ao lado de Pedro Sánchez, presidente do Governo de Espanha, no âmbito da primeira visita ao estrangeiro enquanto primeiro-ministro em plenitude de funções, Montenegro começou por considerar não ser a melhor ocasião para comentar uma questão de política interna, porém acabou por deixar garantias.

“Naturalmente que não é o local, nem o momento, para aprofundar este tema. Mas não deixo de transmitir nesta ocasião, ao povo português, que não há nem verdade nem lealdade maior de um governo que não seja ele cumprir aquilo a que se propôs na campanha eleitoral e é nisso que o Governo português esta absolutamente focado”, afirmou.

O primeiro-ministro insistiu depois que o foco do executivo assenta em “em cumprir a palavra” e “o contrato que estabeleceu com o povo português na última campanha eleitoral”.

No passado sábado, o Governo, através de comunicado enviado pela Presidência do Conselho de Ministros, assegurou estar a “cumprir rigorosamente a proposta [de descida do IRS] com que se comprometeu perante os portugueses ao longo de oito meses e, repetidamente, em campanha eleitoral”. A medida relativa ao corte do IRS que Luís Montenegro referiu no debate da semana passada ao Programa do Governo "é factualmente verdadeira e indesmentível", vincava o comunicado.

Em causa está o corte fiscal na ordem de 1500 milhões de euros que Montenegro sinalizou no Parlamento, no entanto a medida do novo Governo diz respeito a uma descida do IRS de cerca de 200 milhões, a somar aos 1300 milhões de euros que o anterior executivo já inscreveu no Orçamento do Estado para este ano.