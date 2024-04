Esquerda e direita criticam em uníssono “embuste” do Governo no IRS

No primeiro fim-de-semana do novo Governo, o PS anuncia que vai avançar com um pedido de debate urgente para a próxima quarta-feira para chamar o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, para explicar as medidas de alívio fiscal prometidas pelo Governo. O pedido foi anunciado ao princípio da tarde, deste sábado, pela líder da bancada parlamentar do PS, Alexandra Leitão. A meio da tarde foi a vez de o Chega anunciar que vai pedir a audição do ministro das Finanças e da secretária de Estado dos Assuntos Fiscais na Comissão de Orçamento e Finanças, Cláudia Reis Duarte.

