Os primeiros anúncios do Governo

Há duas semanas, nesta mesma coluna de opinião, defendi que as prioridades do novo executivo deveriam ser as seguintes: redução da carga fiscal sobre particulares e empresas; aumento da oferta na habitação; um novo modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS); a modernização da justiça; e o reforço da concorrência. Concluí então que se o novo executivo viesse a produzir resultados em duas ou três daquelas frentes o balanço já seria positivo. Pois bem, após a apresentação do Programa do Governo, observo que, no geral, aquelas prioridades são acolhidas no programa, ainda que oferecendo diferentes graus de detalhe e de eficácia. Nos impostos e na habitação o programa parece-me promissor; nas restantes áreas tenho sérias dúvidas. Nesta crónica, proponho-me, portanto, analisar o que é projectado no Programa do Governo, identificando também aquelas que me parecem ser as suas principais lacunas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt