Seis canções que ajudaram a fazer Abril: Maré Alta, Sérgio Godinho

Maré alta. Haverá poucas canções tão premonitórias como esta face ao que viria a suceder em 25 de Abril de 1974: “Aprende a nadar, companheiro/ Que a maré se vai levantar/ Que a liberdade está a passar por aqui/ Maré alta”. Escrita, composta e gravada em 1971 por Sérgio Godinho, é aqui pretexto para ele nos falar do valor da liberdade.

Maré alta é a canção que encerra o primeiro álbum de Sérgio Godinho, recorda o cantor, e tem "talvez com a letra mais curta" da sua carreira.

O podcast Canções de Abril explora seis canções que ajudaram a fazer Abril, em conversas com quem lhes deu voz.

O jornalista Nuno Pacheco conversa com Luís Cília, Manuel Freire, Sérgio Godinho, Fernando Tordo, Paulo de Carvalho e Francisco Fanhais em seis episódios. Em cada um a canção é o mote para recordar os anos de canto e de luta, a censura e a perseguição.

O podcast Canções de Abril está disponível em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.