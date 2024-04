O Animal de Wandson Lisboa: “Ser pai de primeira viagem tem sido desafiante para mim e incrível para ele”

“Há muito tempo que penso em ter um animal de companhia, em dar carinho, principalmente dar amor. Pensava sempre na possibilidade de fazer um bicho feliz. O Farofa foi uma surpresa boa que me apareceu de forma muito planeada e organizada, afinal, eu sou assim.

Há já algum tempo que ia comprando brinquedos, cama, mantas e dizia para mim que o meu amigo ia aparecer. Quando estava à procura de um animal, apareceu-me o Farofa, o último cão da ninhada de quatro irmãos. Fui buscá-lo. Tem cinco meses e moramos juntos há três.

Já me estava a organizar para a chegada de um bicho há uns quatro anos. Olhava para os dos amigos, via como era o dia-a-dia com um animal. Sempre quis ter um e posso dizer de peito cheio que o Farofa apareceu no momento mais certo da minha vida. Ser pai de primeira viagem tem sido desafiante para mim e incrível para ele. É um bom filho, divertido, brincalhão e muito calmo. Também é muito independente. Gosta das coisas dele à maneira dele e respeito muito isso. Adora saltar para o sofá para ficar [deitado] nos meus pés e de dar lambidelas nas minhas bochechas.

Foto Farofa tem cinco meses Wandson Lisboa

Gosto muito de ir dar uma volta com ele pela Casa da Música e quando conseguimos ter um dia de sol no Porto (está difícil) descemos de bicicleta até a Foz e ficamos por lá. Ele gosta de brincar ao busca com o brinquedo favorito. Faço sempre um ranking do que ele gosta mais e calha sempre o Leo, o leãozinho de peluche dele.

Em casa, já me levou um cabo que deixei descuidado no chão. Mas tenho-o treinado para que perceba o que são os brinquedos dele e as minhas coisas. Fun fact: a única coisa estranha que ele gosta são meias. Vou encontrando as minhas meias por todo o lado da casa.

Sobre os direitos dos animais, gostaria que eles fossem mais livres, que conseguíssemos levá-los para todo o lado. [Quando não permitem a entrada de animais] é como não fossem bem-vindos nos sítios que vamos diariamente. Podíamos levar o boletim sanitário e mostrar que o cão está vacinado, desparasitado, bonito e saudável. E entrar.

Wandson Lisboa É designer gráfico, actor, comunicador e faz direcção de arte para várias marcas. No Instagram, define-se como “artista de variedades” e “pai do Farofa”. No Brasil fez teatro e, em 2022, estreou-se como actor na minissérie da RTP iMLOVE — o Hacker do Amor no papel de Leandro, um jovem que criou uma aplicação de encontros. Na RTP fez ainda parte da terceira temporada do programa Task Master ao lado de Gabriela Barros, Madalena Abecassis e Cândido Costa. Em 2023, apresentou a emissão do Nos Alive ao lado de Filomena Cautela.

Sugiro que quem esteja a pensar ter um animal pesquise, se organize antes e que tenha amor. É importante terem tempo. Ter um bicho preso o dia todo é triste e, se não podem ficar com ele pelo menos parte do tempo, não adoptem. Sabemos que vidas são vidas, momentos são momentos, mas eles sentem a nossa falta. Precisam de passeio, cheiros, correr e descobrir coisas. O Farofa vai comigo para todo o lado, felizmente. É um cão muito amado. Tenho muita sorte pelo meu trabalho me proporcionar momentos diários com ele.

No futuro quero ter mais animais. Quero todos. Vou deixar o Farofa ficar maior e começar a procurar um novo irmão para ele. Mas não contem que ele pode ficar com ciúmes.”

Depoimento construído a partir de entrevista por email