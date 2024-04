Uma família às direitas

O livro declara guerra a tudo o que não figura no seu postal ilustrado de família, acusando os seus pretensos inimigos de falta de fundamento científico enquanto respalda as suas convicções na crença.

“Não julguem ninguém sem primeiro andar duas luas nos seus mocassins.” Tento socorrer-me deste ditado cheyenne sempre que um sentimento de forte desconsideração por alguém assoma o meu espírito. O que aconteceu recentemente, ao olhar para as pessoas presentes no lançamento do livro Família e Identidade. Dei por mim a pensar no ditado e, em vez de os execrar a todos, roubei-lhes os mocassins, que trago calçados. Apesar de estar muito aquém das duas luas, já cheguei a algumas conclusões, aceleradas pela leitura que fiz do livro. Aos autores, descubro-lhes traços identitários: o de uma forte crença em Deus, manifestada em diversos modos e circunstâncias, e um outro atributo — o de serem antitudo o que não figura no seu pequeno universo referencial (hiperidealizado).