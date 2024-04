Operação “Promessa Verdadeira”. Irão lança mais de 200 drones e mísseis contra Israel

Saiba mais:

Foram lançados mais de 200 drones e mísseis contra Israel, mas a maioria foi interceptada antes de chegar ao território israelita, com a ajuda dos EUA e Reino Unido. Ainda assim, as sirenes tocaram em Israel quando a primeira vaga atingiu o país (pela meia-noite, hora de Portugal continental) e foi visível nos céus a acção da protecção aérea.

A investida iraniana causou danos ligeiros a uma infra-estrutura militar em Israel e uma criança ficou ferida com gravidade, no sul do país, segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel.