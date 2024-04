Duas dissoluções do Parlamento adiaram lei para carreiras nas universidades privadas

As carreiras de professores e investigadores do ensino superior privado estão sem regulamentação há 35 anos. E assim vão continuar por mais algum tempo, depois de os dois últimos governos terem caído no momento em que se preparavam para fazer avançar a lei. Tanto os sindicatos como os patrões do sector esperam que o novo ministro, Fernando Alexandre, não desaproveite o trabalho feito pelos seus antecessores, para poder resolver rapidamente a questão.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt