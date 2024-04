Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Vem ciclónica a luz que te vai mordendo o rosto

e a neblina que prevês mudar o rumo

Um certo dom dos olhos inclinados à esperança,

onde a deixaste que não te sossega o espírito

perguntas pela raiz de um outro Abril

onde eras fio e impulso das alturas,

a destreza de uma asa ensolarada

Estás cansada, cruzas pela casa a tua diagonal,

os teus pronomes,

e atiras ao escuro o registo da hora exacta

sabendo que é sozinha que vais lavrar o poema

com os seus ossinhos finos de armas em flor

Agita-te, descalça-te de sossego, pois que já o sabias:

nenhum dia será teu sem liberdade

Cláudia R. Sampaio é poeta e artista plástica nascida em Lisboa (1981). Escreveu para cinema, televisão e teatro. Tem sete livros de poesia até ao momento e tem também obra publicada no Brasil, México e Espanha. É uma das artistas do projecto artístico MANICÓMIO. Vive com as suas gatas: Polly Jean e Aurora.