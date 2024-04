Promover a liberdade e acolher a diferença

No livro Identidade e Família há raros textos que podiam dar um contributo ao debate, como o de Isabel Galriça Neto sobre cuidadores informais ou o de Rui Diniz com as iniciativas da CUF para conciliação entre trabalho e vida familiar. De resto, é um mundo de escritos francamente reacionários. Pedro Afonso insurge-se contra a liberdade individual de “vender o corpo” no Onlyfans. João Duarte Bleck partilha a sua inquietação com as sequelas da “queda original” – sim, a tentação de Eva – “bem evidentes nas manifestações que o pós-modernismo evidencia nas decadentes sociedades ocidentais, com o regresso a formas neopagãs quer de relacionamento sexual e pseudofamiliar, quer de parentescos bizarros, quer ainda de modalidades de filiação jamais vistas tornadas possíveis pelo domínio da tecnologia”.

