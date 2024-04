Montenegro e o regresso da cartilha neoliberal na habitação

No passado dia 10 de Abril foi conhecido publicamente e entregue ao presidente da Assembleia da República o programa do novo Governo Constitucional. Como expectável o Governo confirmou que vai revogar as medidas do Programa “Mais Habitação” que considera mais radicais e percecionadas como de ataque ao direito à propriedade, entre as quais: o arrendamento forçado, os congelamentos de rendas e as medidas penalizadoras do alojamento local, aprovadas em Outubro passado.

