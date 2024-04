Porto: os “esquecidos” de Noêda já não embarcam na “promessa” do TGV

Glória Saldanha sabe tudo sobre o quotidiano de Noêda e das suas gentes. Conhece os feitios e defeitos dos vizinhos, datas de aniversário, dificuldades e amarguras de cada morada. Conhece, também, as promessas de políticos que por ali passam em épocas de eleições e se esquecem do caminho pouco depois. Talvez por isso, já não se encanta nem assusta com anúncios de mudança. A chegada da alta velocidade ferroviária a Campanhã, e a consequente transformação da zona de Noêda, não é assunto para a moradora de 86 anos: “Já não acredito em nada. Se soubesse as promessas que já ouvi…”

