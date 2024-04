Visitas gratuitas e muitas actividades: Dia Internacional dos Monumentos e Sítios soma mais de 200 iniciativas

Entrada livre e horários alargados em mais de 100 monumentos e mais de 200 actividades um pouco por todo o país. Assim se celebra o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, comemorado a 18 de Abril, e que este ano tem como mote as Catástrofes e Conflitos à Luz da Carta de Veneza, numa referência ao documento aprovado em Maio de 1964, no decorrer do II Congresso Internacional dos Arquitectos e Técnicos dos Monumentos Históricos, que se reuniu na cidade italiana, Sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios.

Na quinta-feira, os mais de 100 monumentos sob gestão do Património Cultural - Instituto Público (PC-IP) vão ter entrada gratuita e horários alargados. Mas a programação estende-se de 17 a 21 de Abril, com mais de 200 iniciativas um pouco por todo o país. Tendo como ponto de orientação o documento histórico, haverá visitas guiadas, concertos, artesanato, debates, workshops, espectáculos de dança e teatro, exposições, escape rooms, ateliês pedagógicos, caminhadas interpretativas, visitas encenadas e palestras. Como habitual, as Galerias Romanas de Lisboa, voltam a abrir ao público para celebrar a data (já esgotado).

Nos dias 18 e 20 de Abril, por exemplo, serão promovidas no Convento de St.ª Clara, em Coimbra, visitas guiadas sob o lema A Morte na Clausura. "Serão apresentadas as diferentes tipologias de monumentos funerários, a gramática decorativa e epigrafes que apresentam". Serão ainda divulgados alguns dados sobre as suas ocupantes, vindas das classes sociais mais elevadas entre os séculos XIV a XVI, revela o PC-IP em comunicado.

Também neste convento, no dia 20, à tarde, realiza-se um workshop sobre conservação e restauro de azulejos, Do campo ao laboratório - Restauro de azulejo, dando a conhecer ao público "os desafios que são colocados ao conservador-restaurador sobre as tomadas de decisão na hora de intervir nas peças e a importância da reversibilidade dessas acções".

Ainda no dia 20 de Abril, à noite, em Braga, no Convento de S. Martinho de Tibães, a rusga de São Vicente de Braga vai "dar a conhecer algum do seu reportório, reviver tradições e convidar os presentes a dançar algumas das suas músicas mais conhecidas". Já em Faro, nas Ruínas de Milreu, às 19h, a iniciativa Ruínas ao occasus solis propõe uma visita orientada e observação do céu nocturno, tendo como mote A astronomia dos Romanos.

Entre as actividades programadas está prevista ainda, no dia 18, em Barcelos, no Convento de Vilar de Frades, uma apresentação por José Francisco Meirinhos e Raquel Patriarca, da Universidade do Porto, que evocarão a antiga biblioteca conventual, a partir de um conjunto de 1.004 volumes, de 544 títulos, publicados entre 1514 e 1827, escritos em português, espanhol, francês, italiano, inglês, alemão, latim, grego e hebraico.

Os dois investigadores vão apresentar um projecto realizado em colaboração com a Direcção Regional de Cultura do Norte, que permitiu identificar um conjunto de 42 casas religiosas às quais pertenceram estes livros, mas "nenhuma delas é o Convento de Vilar de Frades". Os volumes foram catalogados, objecto de tratamento e encontram-se actualmente na Sala da Memória do Mosteiro de Vilar de Frades, segundo comunicado do PC-IP.

Também no dia 18, à noite, mas na concatedral de Miranda do Douro, actuam os Hardança, um projecto de música que procura recuperar as raízes musicais tradicionais, existente desde 2019, com Licínio Castro nas cordas, Fabíola Mourinho na voz, Bruno Berça na percussão e Amadeu Soares na gaita de foles e saxofone.

Ainda no dia 18, de manhã, no Convento de Santa Maria de Arouca, no distrito de Aveiro, é apresentado o projecto educativo MM - Mosteiro Multimédia, em articulação com a Escola Secundária de Arouca e a Associação Geopark arouquense.

Na Casa das Artes, no Porto, realiza-se, no dia 18, a partir da manhã, o encontro nacional Por Amor ao Património, uma "reflexão conjunta sobre o papel dos cidadãos e das associações de defesa e valorização do património nas estratégias de mitigação das catástrofes e conflitos que o vitimam, à luz da Carta de Veneza".