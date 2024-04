Prémio José Afonso 2023 vai para A Garota Não e o álbum 2 de Abril

Álgum da cantautora é composto por 20 canções e conta com a participação de Ana Deus, Chullage e o baterista Fred Pinto Ferreira.

A cantautora A Garota Não (Cátia Mazari Oliveira) venceu o prémio José Afonso 2023, com o álbum 2 de Abril, anunciou esta sexta-feira o júri do galardão, atribuído anualmente desde 1988 pela Câmara Municipal da Amadora.

O júri, que decidiu atribuir o prémio por unanimidade, considerou que 2 de Abril "evidencia a maturidade artística da artista, que se evidencia na qualidade interventiva das letras, nos arranjos imaginativos e nas várias influências que expõem a riqueza e a diversidade do mundo sonoro e poético de A Garota Não, influências que vão desde José Afonso ao hip-hop mas que, não obstante, resultam numa grande coerência musical", lê-se no comunicado.

"O cariz autobiográfico do álbum terá sido determinante para que o mesmo atingisse este grau de qualidade e uma emoção particular, um grito de revolta perante as agruras de uma vida difícil envolto na poesia nostálgica das memórias de infância da artista", salientou o júri.

O álbum já tinha sido distinguido, em Fevereiro, com o Prémio José da Ponte, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores.

Editado em Abril de 2022, o álbum mais recente de A Garota Não, composto por 20 canções, é uma homenagem ao bairro 2 de Abril, em Setúbal, onde a artista viveu, cresceu e de onde saiu aos 26 anos, para "procurar outros caminhos e outras visões do mundo", mas vai além dessa vivência, abordando temas como "a tragédia" do Mediterrâneo, a gentrificação ou a faceta activista do artista chinês Ai Weiwei, e faz uma homenagem ao músico José Mário Branco.

Embora seja um trabalho a solo, A Garota Não conta com vários convidados, entre os quais a cantora Ana Deus, que lê um poema de Francisca Camelo, o rapper Chullage e o baterista Fred Pinto Ferreira.

O júri do Prémio José Afonso 2023 foi constituído por Sérgio Azevedo (em representação da Câmara Municipal da Amadora), por Pedro Teixeira da Silva (em representação do Teatro Nacional de São Carlos) e pelo músico Eu.Clides, que venceu o Prémio José Afonso 2022 com o álbum "Declive".

O Prémio José Afonso, que tem um valor de cinco mil euros, será entregue a A Garota Não no dia 26 de Abril, no Cineteatro D. João V, onde nesse dia a artista irá actuar. Os bilhetes para o concerto (15 euros), "estarão brevemente à venda", de acordo com a Câmara da Amadora.