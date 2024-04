Ai Weiwei: “O activismo sem liberdade de expressão é tipicamente inepto”

Zodíaco é um livro de memórias gráficas, no qual o artista relaciona a cultura chinesa, as histórias da sua vida e família, e os momentos maiores do seu trabalho artístico e activista.

Ai Weiwei descobriu a narrativa gráfica aquando do desterro político do pai, o poeta Ai Qing, em Xinjiang. Sem muito para ler ou fazer, o filho do poeta no exílio, por capricho do fanatismo da Revolução Cultural chinesa, teve de contentar-se com a leitura da banda desenhada de propaganda política que fazia eco dos dogmas maoístas. Em colaboração com os italianos Elettra Stamboullis e Gianluca Costantini, Zodíaco é a sua primeira incursão nesta forma de expressão.