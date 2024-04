“Diário de um cientista”: um projecto para os investigadores mostrarem os bastidores da ciência

Projecto do PÚBLICO e da associação científica Biopolis, um dos parceiros do Azul, apresentado nesta sexta-feira, promove a divulgação científica.

É lançado nesta sexta-feira o Diário de um Cientista, um projecto conjunto do PÚBLICO e da associação científica Biopolis, um dos parceiros do Azul, que irá juntar cientistas e jornalistas. O plano é contribuir para a formação de investigadores em comunicação de ciência, transformando 26 ideias científicas em artigos que ajudem os leitores a compreender como a ciência funciona.

O resultado final será uma série de Verão, a publicar durante o mês de Agosto, com histórias contadas pelos próprios cientistas do Biopolis, tanto na edição digital como na edição impressa do PÚBLICO.

“Mais do que medir o impacto das descobertas, o Diário de um Cientista vai abrir os bastidores da ciência ao grande público para explorar a origem das ideias e a importância dos porquês”, explica Joel Alves, investigador no Biopolis-Cibio e na Universidade de Oxford e um dos coordenadores do projecto, em declarações enviadas ao PÚBLICO.

O projecto é apresentado à “comunidade Biopolis” na tarde desta sexta-feira, numa sessão no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, em Vila do Conde. Além do trabalho de mentoria de 26 cientistas, o projecto contará também com uma conferência sobre comunicação de ciência, em Maio.

Ao longo dos próximos meses, uma equipa de jornalistas e editores do PÚBLICO trabalhará em conjunto com os cientistas seleccionados e editará os seus trabalhos, aplicando não apenas princípios jornalísticos mas também técnicas narrativas na transmissão dos conteúdos científicos em diferentes formatos.

“Poucas iniciativas em Portugal promoveram uma colaboração tão próxima entre cientistas e jornalistas para a criação de conteúdos sobre ciência”, nota José Pedro Reis, responsável pela estratégia organizacional do Biopolis e outro dos coordenadores do projecto Diário de um Cientista. O projecto, explica, procura “aproximar pessoas, disciplinas e instituições para falar de ciência de uma forma nova e interessante para todos”.

“Esta parceria com o PÚBLICO é fundamental para cumprirmos a nossa missão, fazendo chegar a investigação avançada dos nossos cientistas a um auditório mais ampla e diversificada”, afirma ainda Nuno Ferrand, director do Biopolis, um projecto europeu que une o Cibio, a Universidade de Montpellier (Mompilher) e a Porto Business School, que tem como objectivo “enfrentar os grandes desafios globais na área da biologia e biodiversidade”. O remate é dado por Joel Alves: “Numa altura em que a investigação fundamental enfrenta vários desafios, este projecto quer ser uma celebração da curiosidade que move o processo científico.”

“O Diário do Cientista é um projecto desafiante, em que jornalistas experientes, de diferentes gerações, e cientistas trabalham em conjunto, aprendem uns com os outros e pensam novas formas de fazer chegar aos leitores, de diferentes idades, os bastidores da ciência, a origem dos projectos científicos. Acreditamos que as semanas de trabalho que temos pela frente darão origem a conteúdos muito interessantes para os nossos leitores”, diz Andreia Sanches, directora adjunta do PÚBLICO.

Os investigadores e alunos do Biopolis/Cibio-InBio podem candidatar-se até 28 de Abril ao projecto Diário de um Cientista. As candidaturas devem ter como base um artigo publicado numa revista científica indexada (no qual o candidato seja autor filiado no Biopolis/Cibio-InBio); um projecto de investigação financiado (concluído ou em curso) baseado no Biopolis/Cibio/InBio e no qual o candidato faça parte da equipa de investigação; ou uma tese de doutoramento do programa Biodiv (concluído ou em curso), no qual o candidato tenha como orientador ou co-orientador um investigador do Biopolis/Cibio-InBio.

O regulamento completo poderá ser consultado no site do Biopolis, no qual os candidatos deverão também submeter as suas candidaturas.

Um júri composto por jornalistas do PÚBLICO/Azul, incluindo um elemento da direcção do jornal, avaliará as candidaturas tendo em conta o seu potencial narrativo e garantindo a diversidade dos temas científicos abordados.

As propostas escolhidas serão anunciadas a 6 de Maio e os trabalhos assinados pelos cientistas serão publicados ao longo do mês de Agosto.