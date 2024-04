Provas do 9.º ano vão ser feitas em papel e não em formato digital

Depois dos alertas dos directores e dos pais para a falta de condições para a realização das provas finais do 9.º ano em formato digital, estas vão, afinal, ser feitas em papel "para garantir equidade a todos os alunos", informou esta quinta-feira o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) em comunicado, quase ao mesmo tempo em que a medida era anunciada pelo primeiro-ministro no debate parlamentar sobre o Programa do Governo.

Esta será, contudo, uma medida "excepcional" para este ano lectivo, já que o novo Governo considera que o anterior "não assegurou às escolas as condições necessárias para a realização" destas provas em formato digital. À semelhança do que já aconteceu no ano passado, as provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos vão ser realizadas em formato digital, "reafirmando o compromisso do actual Governo com a transição digital".

Esta decisão surge depois de a nova equipa ministerial ter estado reunida, na segunda-feira, com o Conselho das Escolas, a Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) e a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), no sentido de avaliar as condições existentes nas escolas para a realização das provas de aferição e das provas finais do 9.º ano em formato digital, uma medida que já tinha sido anunciada pelo anterior Governo.

Ao longo das últimas semanas, os directores têm notado a sua preocupação com as condições técnicas, seja de disponibilidade de computadores, de acesso rápido à Internet ou mesmo de competências digitais, que os alunos têm para realizar estas em formato digital. O que consideram ser especialmente gravoso nas provas do 9.º ano, já que têm um peso de 30% na nota final e têm impacto na conclusão ou não do ensino básico.

Por isso, defendiam que se desse um passo e que estas provas pudessem ser feitas em papel, como até aqui, em nome da "equidade" entre todos os alunos.

No comunicado, a tutela diz ter consultado várias entidades envolvidas nesse processo, tendo os dados fornecidos pela Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares​ (Dgeste) mostrado "graves falhas na disponibilização de equipamentos informáticos, na sua manutenção e na conectividade das escolas para que estas possam garantir que todos os alunos poderão realizar as avaliações em igualdade de oportunidades neste ano lectivo." "À data presente, a Dgeste informou que 13.639 alunos do 9.º ano não receberam o kit digital (portátil, pen de dados e acessórios)", refere ainda o comunicado.

Apesar de faltarem apenas dois meses para a realização destas provas, o ministério liderado por Fernando Alexandre considera que estarão reunidas as condições necessárias para a realização das provas em papel. Decidiu, no entanto, manter as provas de aferição em formato digital.

No ano lectivo passado, em que este modelo de provas digitais foi já aplicado às provas de aferição, foram várias as críticas a este modelo, tanto do ponto de vista pedagógico, como tecnológico. No caso dos alunos do 2.º ano, por exemplo, vários professores consideraram ser demasiado cedo para realizarem provas neste formato, dadas as dificuldades com a escrita no teclado. Além disso, nos dias das provas, várias escolas reportaram ainda problemas no funcionamento dos computadores e no acesso à Internet, que impediram uma tranquila realização da prova.

O ministério reforça ainda que a solução encontrada para o actual ano lectivo é "transitória e excepcional" e afirma que irá futuramente apresentar "um conjunto de medidas para que todos os alunos tenham oportunidades para, em tempo, se familiarizarem com as tecnologias e desenvolverem as capacidades necessárias para a realização das suas avaliações em formato digital", em articulação com as escolas e as autarquias.

Quanto aos exames do 11.º e 12.º anos continuarão, este ano lectivo, vão realizados em papel, como já tinha sido anunciado, no início de Janeiro, pelo anterior ministro da Educação, João Costa.