Um ano depois das primeiras acusações, Boaventura destituído de mais um cargo por “falta de integridade moral e ética”

Um ano depois das acusações de assédio sexual e extractivismo intelectual contra três investigadores do Centro de Estudos Sociais (CES), dos quais a figura mais proeminente é Boaventura de Sousa Santos, este académico foi agora destituído do cargo de juiz no Tribunal Internacional de Direitos da Natureza (TIDN). Esta decisão junta-se às de outras entidades que no último ano se dissociaram do director emérito suspenso do CES, mas é a primeira que é tomada pelas conclusões da comissão independente e pela reacção de Boaventura.

