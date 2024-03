Colectivo de Vítimas do CES exige saída de Boaventura e processos contra Sena Martins e Maria Paula Meneses

Uma semana depois do relatório da comissão independente sobre as queixas de assédio sexual e moral, 13 mulheres dão a cara — algumas das quais investigadoras no activo no centro.

O Colectivo de Vítimas unido por queixas de assédio sexual, moral e extractivismo intelectual que há um ano pairam sobre o Centro de Estudos Sociais (CES) considerou esta quarta-feira que o relatório da comissão independente sobre o caso “virou a página do negacionismo do assédio e do abuso de poder”. Pela primeira vez, 13 mulheres, algumas das quais trabalham actualmente no CES, identificam-se como denunciantes e pedem a saída de Boaventura de Sousa Santos do centro e processos contra outros dois investigadores seniores, Sena Martins e Maria Paula Meneses. Apelam ainda que seja arquivado qualquer processo de difamação contra as denunciantes e prometem recorrer ao Ministério Público.