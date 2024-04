Depois de ser pai de mais de 300 cães-guia, Trigger vai finalmente reformar-se

Trigger, um dos cães-guia da associação britânica Banbury Guide Dogs, tem nove anos e 323 filhos espalhados pelo Reino Unido, França e Países Baixos. Depois de mais uma ninhada de seis animais, o golden retriever conhecido como dogfather (pai dos cães, em sentido literal, ou um trocadilho com a palavra "padrinho", godfather em inglês), está oficialmente reformado.

O golden retriver faz parte de um programa de reprodução e criação de cães-guia que, depois de treinados, serão doados a pessoas com deficiência visual. Foi o responsável pelo nascimento de 39 ninhadas, incluindo uma de 16 crias em 2021, número recorde para cães-guia, escreve a BBC.

A associação anunciou a reforma do cão esta quarta-feira, dia 10 de Abril, no Instagram com várias fotografias do cão com quatro das seis crias. As cadelas Rita, Jenny, Hermione, Indy, Sandy e o cão Billy nasceram em Fevereiro.

Na legenda da publicação, a Banbury Guide Dogs afirmou que a descendência de Trigger trouxe “confiança e independência” à vida de pessoas com deficiência visual no Reino Unido que vivem em Londres e Ilha de Wight, em Inglaterra, assim como em Cardiff, no País de Gales e em Glasgow, na Escócia.

“Esperamos que daqui a alguns anos, o filho Billy possa entrar no programa de criação para continuar o legado do Trigger. Enquanto isso, nove das suas filhas, bem como o seu filho que nasceu em França, Pierre, estão a ajudar-nos a criar uma nova geração de cães-guia com os genes fantásticos do Trigger”, declarou à BBC Janine Dixon, responsável pela criação dos animais.

Segundo o canal de televisão britânico, 294 dos filhos do golden retriever nasceram nas instalações da Banbury Guide Dogs e outros 29 em instituições e escolas para cães-guia no estrangeiro. Duas das ninhadas nasceram em França e outras duas nos Países Baixos, uma “colaboração” que, de acordo com a instituição britânica, permitiu criar parcerias com cães-guia nestes dois países.

Os últimos filhos de Trigger vão ficar ao cuidado de um criador de cães-guia durante um ano para serem treinados e, posteriormente, entregues a pessoas com deficiência visual.

Entretanto, o pai vai ser adoptado pela criadora que o acompanhou nos últimos sete anos, Sarah Bryne.