Operação em curso para “resolver” concentração de sem-abrigo junto à Igreja dos Anjos

Está em curso, desde o início da manhã desta quinta-feira, uma operação para acabar com o aglomerado de tendas onde vivem pessoas em situação de sem-abrigo no jardim situado junto à Igreja dos Anjos, em Arroios, Lisboa. A iniciativa foi desencadeada pela Câmara Municipal de Lisboa, envolve várias entidades e conta com o apoio de elementos da PSP. A operação passa pela identificação de cada uma das pessoas que ali se têm concentrado, nas últimas semanas, tendo como objectivo o seu encaminhamento para uma resposta social adequada à sua situação individual. A câmara refere ainda a necessidade de dar “bem-estar” aos moradores.

“Por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, diversas instituições da cidade e nacionais estão reunidas numa acção conjunta com o objectivo de resolver a crescente concentração de pessoas em situação de sem abrigo, no Jardim da Igreja dos Anjos, na freguesia de Arroios”, diz uma nota enviada ao PÚBLICO por fonte da autarquia da capital. “A maior parte das pessoas que se encontra no local é de nacionalidade estrangeira, está indocumentada e, na sua maioria, procura soluções para a sua situação de permanência no país”, refere a mesma informação emitida pela edilidade.

Além de diversas equipas especializadas do município, a operação envolve ainda Junta de Freguesia de Arroios (JFA), Santa Casa da Misericórdia (SCML), Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), Serviço Nacional de Saúde (Unidade Local de Saúde de São José), Associação Comunidade Vida e Paz e Polícia de Segurança Pública (PSP).

Na mesma nota enviada ao PÚBLICO, a Câmara de Lisboa fala na necessidade de encontrar uma resposta social para os indivíduos que têm pernoitado naquele jardim, mas também salienta a importância de garantir uma percepção de tranquilidade para os residentes da zona. “O objectivo desta acção conjunta é encaminhar e dar resposta a todas as pessoas vulneráveis que ali se encontram, de acordo com o perfil individual e específico de cada uma, contribuindo ao mesmo tempo para o bem-estar dos moradores daquela zona da freguesia de Arroios, cuidando do equipamento urbano, da saúde pública e dos espaços verdes”, diz a informação escrita.

No largo da Igreja dos Anjos, foram montadas três grandes tendas, com serviços da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da AIMA, para que os sem-abrigo a dormir na zona possam ser direccionados para lá.

No terreno, equipas da Câmara Municipal de Lisboa, da Junta de Freguesia de Arroios e da associação Comunidade Vida e Paz têm ido tenda a tenda perguntar se as pessoas querem ser assistidas ali. Entre essas pessoas contam-se diversas que formam um aglomerado representativo da comunidade timorense. Mariana Carneiro, da SOS Racismo e da Solidariedade Imigrante, ajuda na tradução e pergunta se querem ir com as equipas às tendas. Ninguém se predispõe a ir. “Estão já cansados e de expectativas que não correspondem”, afirma Mariana.

A seu lado, M. (nome fictício) é timorense e só pensa em arranjar trabalho, mas tem sido difícil. Está há um mês a dormir numa tenda no largo da Igreja dos Anjos. Conta que hoje a polícia lhe pediu documentos, que diz estarem em dia. “Só precisamos de trabalho”, apela.

Também L. (nome fictício) diz estar a procurar trabalho, mesmo depois de uma má experiência, em Marvão, na apanha da azeitona. Quando, esta quinta-feira, a Polícia de Segurança Pública lhe pediu os documentos, disse-lhe para, na próxima semana, ir relatar essa situação à esquadra existente no aeroporto. L. não tinha contrato e, quando chovia, não lhe pagavam.